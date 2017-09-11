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11 Eylül 2017 15:38

Ordu’nun yolları açık

Ordu’da devam eden asfalt çalışmaları kapsamında, son 3 yılda bin 305 kilometrelik yol asfaltlandığı açıklandı.

Ordu’nun yolları açık

11 Eylül 2017 15:38


Mevsim şartları nedeniyle çalışma gün sayısının çok az olduğu Ordu’da, Büyükşehir ekiplerinin büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda asfalt dökümünde önemli bir yol alan ekipler, son 3 yıl içerisinde bin 305 kilometrelik yolun 855 kilometrelik kısmına sathi kaplama yaptı ve 450 kilometresine ise sıcak asfalt döktü.



Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ikinci ili


Ordu’nun Türkiye’nin kırsal yol ağı bakımından en uzun 2. ili olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ekiplerimiz, büyük bir yol çalışmasına imza atıyor” dedi.


Ordu ilinde toplam 26 bin km kırsal yol ağı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Coğrafi yapımızın zorluğu, toplu yerleşim alanlarına imkân vermiyor. Özellikle mahallelerde bu tip yerleşimler olmadığı için gözle görünen her yerde bir ev mevcut ve dolayısıyla önceliğimiz grup yolları. Mahalle ve grup yollarımızın tamamlanmasının ardından ise hızlı bir şekilde diğer yollara ağırlık vereceğiz. Ordu’muzun yolu açık olsun diye mahalle ve grup yollarımızda bu güne kadar 450 km sıcak asfalt, 855 km asfalt ve 33 km beton yol yaptık. 900 km yeni yol açma ve yol genişletme ile 6 bin km stabilize, 14 bin km reglaj, 9 bin km hendek temizliği ve 4 bin km asfalt onarımı gerçekleştirdik. 200 bin metreküp duvar, bin 800 metreküp kutu menfez, bin 500 m kutu menfez ve 30 bin metrekare kaldırım inşa ettik” diye konuştu.




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