Ordu’nun yüzü değişti

Altınordu ilçesinde ikinci etap olarak isimlendirilen Rus Pazarı Kavşağı ile Kumbaşı Liman mevkisine kadar olan Karadeniz sahil yolu güzergâhında yolun sağında ve solundaki binaları kapsayan projede çalışmalar tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “2. etapta 6.5 km uzunluğundaki güzergâhta toplam 225 binanın dış cephesini yeniledik. Bina cephelerindeki reklam tabelalarını ve önlerindeki totem tabelaları kaldırarak göz zevkini bozan görüntüye son verdik. Yayalaştırma çalışmalarını sürdürdüğümüz Süleyman Felek Caddemizde 135 binanın cephe iyileştirmesini tamamlayarak projemizde yüzde 80 seviyesine geldik. Gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte Ordu ilimiz, Karadeniz’de kentsel dönüşümü en fazla hisseden iller arasına girdi. İlimizi bölgemizde cazibe merkezi olacak modern bir kent hâline getiriyoruz” diye konuştu.

Fatsa’da yüzde 95, Ünye’de yüzde 70 tamamlandı

Ünye ve Fatsa ilçelerinde de uygulamaya konulan dış cephe iyileştirme projelerinin büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Fatsa ilçemizde 168 binanın 139’unda, Ünye ilçemizde ise 180 binanın 113’ünde cephe iyileştirme çalışmalarımız tamamlandı. Bu kapsamda, dış cephelerin mantolama ve boyaması, süsleme olarak dikmeleri, kat silmeleri, zemin kat iş yerlerinde alüminyum kompozit kaplamaları, doğrama ve merkezi sistem anten dönüşümü yapılıyor” şeklinde konuştu.