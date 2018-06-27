Ordu’ya 10 yeni baraj geliyor

Devlet Su İşleri tarafından Ordu’da ilçelerde bulunan yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 6 milyon metreküp suyun depolanacağı 5 adet barajın inşaatı hızla sürüyor. Bugünkü değerle keşif bedelleri 100 milyon TL olan baraj inşaatlarının son durumu şöyle:

Gölköy Kırtaş Barajı: Temel yüksekliği 43 metre olan baraj 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Baraj yıllık 3,83 milyon metreküp içme suyu sağlanmasına hizmet edecek. Barajın içme suyundan Gölköy ilçe merkezi ve civan yerleşimler faydalanacak. Barajın fiziki gerçekleşme oranı halen yüzde 12 civarında bulunuyor.

Korgan Barajı: Temelden yüksekliği 43 metre olan baraj, 590 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Yıllık 1.8 milyon metreküp içme suyu sağlanmasına hizmet edecek olan baraj Korgan ilçe merkezine hizmet verecek. Barajın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 22 civarında bulunuyor.

Kumru Barajı: Temelden yüksekliği 42 metre olan Kumru Barajı 800 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Baraj yıllık 2.93 milyon metreküp içme suyu sağlanmasına hizmet edecek. Kumru ilçesi ve civar yerleşim birimlerinin içme suyu sorununu çözecek olan barajın yarısı tamamlandı.

Ordu İlküvez Barajı: Temelden yüksekliği 41 metre olan baraj 880 metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Yıllık 2,42 milyon metreküp içme suyu sağlanmasına hizmet edecek olan baraj Çaybaşı-İlküvez mahallesi ile İkizce- Yoğunoluk, Devecik ve Kaynartaş Mahallelerine hizmet verecek. Barajın yapımının yarısı tamamlanmış vaziyette bulunuyor.