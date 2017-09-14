Ordu’ya 10 yeni cenaze aracı

Cenaze araçlarının hizmete alınması münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Başkan Enver Yılmaz, “19 ilçemizin tamamında Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımıza bağlı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce, 87 personelimizle birlikte vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” dedi.

Cenaze hizmetlerini daha hızlı bir şekilde vermek amacıyla 10 adet yeni aracı daha hizmete aldıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “İlçelerimizin tamamında toplam 37 adet cenaze aracımız bulunuyordu. Bunların 13 tanesi cenaze nakil aracı, 24’ü ise cenaze yıkama aracı olarak hizmet vermekteydi. Bu araçlara 3’ü cenaze yıkama ve 7’si ise cenaze nakil olmak üzere toplam 10 adet araç ilave edildi. Klima ve soğutucu morg bulunan cenaze nakil araçlarımız, aynı anda 4 cenaze taşıyabilmektedir. Yıkama araçlarımız, ihtiyaç duyulduğunda nakil işlemi de yapabilmektedir” diye konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, cenaze hizmetlerinin tamamen ücretsiz olarak verildiğini belirterek, “Mezarlıklar en büyük ibret mekânlarıdır. Cenaze hizmetlerimizin tamamı ücretsizdir.1 Ocak ile 14 Eylül tarihleri arasında 4 bin 250 adet cenazeye eksiksiz ve kusursuz işlem yaparak defin gerçekleştirdik. Bunun yanında farklı illere cenaze nakilleri yapıyoruz. Bu yıl 155 adet il dışı nakil işlemi gerçekleştirdik. Gerektiğinde talep edildiği takdirde akşamları da cenaze evlerine yemek gönderebiliyoruz. Allah hepimize hayırlı bir ömür sonunda, bu araçlara binmeyi nasip etsin. Cemaatimiz bol olsun, Rabbim kazasız ve belasız hizmet vermeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.