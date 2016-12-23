Ordu’ya 13 yılda 2.2 milyar TL yatırım desteği

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ekonomi Bakanlığı tarafından Ordu’da 2002-2015 yılları arasında çeşitli sektörlere 2.2 milyar TL’lik yatırım desteği verildiğini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla yapılan yatırım desteği ve verilen teşviklerin büyük artışlar kaydettiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti’nin iktidarda bulunduğu süre içinde Ordu’da 326 farklı yatırım desteği sağlandığını belirtti.

Gündoğdu, “Söz konusu bu yatırımlarla 12 bin 500 kişiye istihdam sağlandı. Bu destekler ilimizin önemli bir sorunu olan, göçün artmasının önüne geçmiştir. İhracatçılarımıza 2013-2015 seneleri arasında toplam 7.5 milyon TL ihracat desteği sağlandı. Bu destekler hem Ordu piyasalarını hem de ülke ihracat rakamlarımıza önemli katkılar sağlıyor. Ordu’nun ihracatı 2002 senesinde 110.5 milyon dolar iken bugün iki katını aşarak 225.5 milyon dolar seviyesine geldi. Bunun yanı sıra ihracat yapan firmaların sayısında da artış olmuştur. Daha önce sadece 50 ülkeye ihracat yapan ilimiz bugün 79 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Tüm bu teşvik ve yatırım destekleri ilimizin kalkınmasında önemli işleve sahiptir. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da yatırımların ilimize gelmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.