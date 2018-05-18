Ordu’ya 3 ambulans

Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu’ya gönderilen ambulansların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Türkiye’de sağlık alanında yapılan çalışmalardan bahseden Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son 15 yılda başta sağlık olmak üzere sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Ambulans sayısı 59’a çıktı

Ordu’da 2002 yılında 2 tane ambulansın olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Bu anlamda baktığımız zaman 2002 yılında iki tane ambulansı olan bir şehirde bugün 59 tane ambulansı konuşuyoruz. Aslında ne kadar büyük bir devrim olduğu net bir şekilde ortadadır. Yine iki tane istasyondan bahsederken bugün 39 tane istasyonumuz olduğunu ifade ediyoruz“ diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin vatandaş açısından son derece önemli olduğunu belirten Vali Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık hizmetlerine erişilebilirlik gerçekten bütün vatandaşlar için, bütün insanlar için, bütün kapıların açıldığı bir dönem olmuştur. İşte SSK Hastanelerinin, Devlet Hastanelerinin olduğu, üniversite hastanelerine ulaşmanın mümkün olmadığı ve büyük kuyrukların oluştuğu, bıçak paralarının istendiği adeta ‘ya para ver, ya öl’ döneminin yaşandığı bir süreçti. Muayene olsa bile ilacını alamayan, ilaç alabilmek için kaymakamlıkların, vakıfların kapılarında bekleyen insanlara biz şahitlik ettik ve bu insanların dertlerine derman olmaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun ki, artık sosyal güvencesi olmayan hiçbir vatandaşımız yok. Dolayısıyla herkes hastaneye gidebiliyor, muayene olabiliyor, tedavi olabiliyor ve ilaçlarını alabiliyor.”

2017’de 54 bin, 2018 3 ayda 14 bin kişi ambulanstan yararlandı

Vali Seddar Yavuz, acil sağlık hizmetlerine de değinerek 2018 yılının ilk üç ayında yaklaşık 14 bin kişinin ambulanslarla hastanelere taşındığını dile getirdi. Vali Yavuz, “Evvelden ambulans bulsanız para ödemeniz gerekirdi. Paranız yoksa yine bu imkandan istifade edemezdiniz. Örneğin 2002 yılında 1742 hasta ambulans hizmeti alabilmiş, 2016 yılında ise 54 bin hasta bu hizmetten faydalanmış. 2017 yılında 59 bin 612 kişi bu hizmetten faydalanmış ve şu ana kadar 2018 yılının ilk 3 ayında da yaklaşık 14 bin kardeşimiz bu hizmetten faydalanmış. Biz bunları anlatırken çok iyi yaptık demek için anlatmıyoruz. Daha iyiyi, daha güzeli arıyoruz. Ve inanıyorum ki, Türk insanı daha güzel hizmetleri hak ediyor. İşte bu denli sessiz ve büyük devrimi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kıymetli çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yine hizmeti takdir eden ve hizmete devam diyen aziz Türk milletine ve her bir ferdine de huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki günlerde bu ülke örnek alınan, tüm uygulamaları ile herkesin takip ettiği ülke haline gelecek emin olun. Biz 90’lı yıllarda İngiltere’de sağlık hizmetlerini konuşurken, bugün sağlık hizmetlerinde İngiltere’nin önündeyiz. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. O yüzden geldiğimiz noktayı küçümsemeyelim. Şu anda acil sağlık hizmetlerinde 400 kardeşimizi istihdam ediyoruz. Buradan mesleklerini saymamıza gerek yok ama eski Türkiye’de bunları görebilme imkânı yoktu. Ambulanslarımızın hastalarımıza şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İstasyon sayısı 39 oldu

Törende, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Begüm Gürdal Öz de bir konuşma yaparak, Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 112 Acil sağlık hizmetlerinin tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığını dile getirdi. Öz, “2002 yılında 481 olan 112 istasyon sayısı günümüzde yaklaşık 10 katına ulaşmıştır. İlimizde ise o dönemlerde yalnızca 2 acil yardım istasyonu mevcutken, 2016 yılında 36, 2017 yılında açılan 3 acil yardım istasyonuyla birlikte bu sayıyı 39’a yükselttik. Hastane nakil ambulanslarımız ile birlikte, 6 adet özel donanımlı olmak üzere, ildeki toplam ambulans sayımızı 56’ya ulaştırdık. Yaygın istasyon ağımız ve profesyonel ekiplerimizle vakalara kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşım oranımızı yüzde 90’ların üzerine çıkararak, gelişmiş ülkelerdeki vakalara ulaşma sürelerini yakalamış durumdayız. Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla, ilimizde yaklaşık 20 bin nüfusa 1 acil sağlık hizmetleri istasyonu düşecek şekilde hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Vali Yavuz, Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu’ya gönderilen ambulansları inceleyerek bilgi aldı.

Törenin ardından ambulanslar, görev yerleri olan Çatalpınar, Gölköy ve Kabataş ilçelerine gönderildi.

Valilik önünde düzenlenen devir teslim törenine, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, daire müdürleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı.