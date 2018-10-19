Ordu'ya 700 bin fidan

Ormanlık alanı 2 milyon dekar, yüzölçümü 5 bin 952 kilometrekare olan ve son 15 yılda dikilen fidan sayısının 17 milyonu aştığı Ordu'nun doğasına ekim, kasım ve aralık aylarında 700 bin fidan dikilecek.

Mevcut orman varlığının korunması ve yeni alanların ormanlık vasfı kazanması için yoğun çaba gösterildiği Ordu'da, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2018 yılları arasında 587 bin 858 dekar arazide çalışma yapılarak 17 milyon 223 bin 554 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

2018 yılı sonbahar döneminde ise fidan dikimi konusunda bir rekor yaşanacak. Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, 2018 yılı içerisinde 185 hektar alanda ağaçlandırma tesisi, 600 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 450 hektar alanda toprak muhafaza tesis ve bin 200 hektar alanda ise toprak muhafaza bakım işlemi yapıldığını belirtti.

Sonbahar döneminin ve yağmurların başlaması ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığını ve adeta seferberlik ilan edildiğini kaydeden Özkaya, “Bu yıl boyunca toprak muhafaza, ağaçlandırma bakımı yaptığımız sahalara sonbahar döneminde 700 bin adet sarıçam, ladin, kayın, kestane, defne, kuşburnu ve badem fidanı dikilecektir” dedi.