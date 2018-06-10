Ordu’ya Büyükşehir damgası

Yılmaz, “Türkiye’deki emsal illerle kıyaslandığında yapmış olduğumuz yatırımın yarısını dahi yakalayan il yok” dedi.

Göreve geldikleri ilk günlerden itibaren Ordu’nun 19 ilçesini birden kapsayan kolektif bir kalkınma hamlesi başlattıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Bu bizim yaptığımız en doğru işlerden biriydi. Altınordu ilçemizde ne yaptıysak, Akkuş’ta ve Mesudiye’de de aynısını yaptık. ‘Metropol ilçeler önceliğimizdir’ demedik. Bizim ilk sorunumuzun yol ve ikinci sorunumuzun ise su olduğunu söyledik. 2017 yılının sonuna kadar Büyükşehir Belediyemiz ilimizin alt yapısını çözecek dedik. Bu süreçte, çevrede yoğun bir çalışma temposunun olacağını ve bunun da bazı rahatsızlıkları ortaya çıkaracağını açıkladık. Çok şükür ki 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Altınordu ilçemizde alt yapı çalışmalarını bitirdik. Biz yaptığımız tüm yatırımlarda popülist kaygılardan uzak duracağımızı söyledik. Şimdi bunun meyvelerini görüyor ve tamamen üst yapı çalışmalarını yürütüyoruz. 16 ilçemizde çalışmalarımızı tamamladık. Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde de yıl sonuna kadar çalışmalarımızı bitireceğiz. Altınordumuza daha önceki yerel yönetimler tarafından 10 yılda 20 km sıcak asfalt dökülmüştü. Biz ise Büyükşehir olarak sadece bu yıl 270 km sıcak asfalt döktük. İlimiz genelinde de geride kalan süreç içerisinde bin 500 km asfalt çalışması yaptık. Artık ayda 45-50 milyon TL’lik kaynak aktarabilen, harcama yapabilen, ekonomik girdileri sağlıklı yürütebilen bir Büyükşehir Belediyesiyiz.”

“320 milyon TL’lik borcu bu süreçte sıfırladık”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yapılanmasındaki sürecin de çok sağlıklı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Enver Yılmaz, “Geride bıraktığımız zaman zarfında ilimize yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL’lik yatırım yaptık. Türkiye’deki emsal illerle kıyaslandığında yapmış olduğumuz yatırımın yarısını dahi yakalayan il yok. 2014 yılında 744 olan personel sayımızı 2018’de 446’ya düşürdük. Gelirleri artırarak ciddi anlamda büyük kaynak girişi sağladık. 220 milyon TL’si Ordu Belediyesinden olmak üzere, aldığımız 320 milyon TL’lik borcu bu süreçte sıfırladık. Gelir kalemlerimizi artırarak alternatif kaynaklar oluşturduk. Zaten bu kaynakları oluşturamazsanız ne yol yapabilirsiniz ne de devasa yatırımları hayata geçirebilirsiniz” diye konuştu.