Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:52

Ordu’ya ilk kez kadın kaymakam atandı

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ordu’ya ilk kez kadın kaymakam atandı

01 Eylül 2018 13:52

Buna göre Ordu’ya 3 yeni kaymakam ve bir hukuk müşaviri atanırken 8 ilçenin kaymakamı başka bölgelere tayin edildi.


Kararname kapsamında Ordu ili tarihinde ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı. Buna göre Antalya’nın Gündoğmuş İlçe Kaymakamı Nursel Karahan, Ordu-Gürgentepe Kaymakamlığına atandı. 2015 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlayan Nursel Karahan, çeşitli ilçelerde stajını tamamladıktan sonra 31 Mayıs 2017 tarihli kararnamesiyle Antalya-Gündoğmuş Kaymakamlığına asaleten atandı. Gürgentepe ilçesi Kaymakam Nursel Karahan’ın ikinci görev yeri olacak.


Kararnameye göre Kabataş Kaymakamlığına Karabük-Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Gölköy Kaymakamlığına Denizli- Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir ve Ordu Valiliği Hukuk Müşavirliğine Karaman-Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı tayin edildi.


Kararname kapsamında Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden Murgul Kaymakamlığına, Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım Han Kaymakamlığına, Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam Dikmen Kaymakamlığına, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy Maden Kaymakamlığına, Kabataş Kaymakamı Emrullah Temizkan Dursunbey Kaymakamlığına, Korgan Kaymakamı Faruk Doğru Sincik Kaymakamlığına, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç Şefaatli Kaymakamlığına, Gürgentepe Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman Saraydüzü Kaymakamlığına, Ordu Valiliği Hukuk Müşaviri Yakup Tat Burdur Vali Yardımcılığına tayin edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç