Ordu’ya ilk kez kadın kaymakam atandı

Buna göre Ordu’ya 3 yeni kaymakam ve bir hukuk müşaviri atanırken 8 ilçenin kaymakamı başka bölgelere tayin edildi.

Kararname kapsamında Ordu ili tarihinde ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı. Buna göre Antalya’nın Gündoğmuş İlçe Kaymakamı Nursel Karahan, Ordu-Gürgentepe Kaymakamlığına atandı. 2015 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlayan Nursel Karahan, çeşitli ilçelerde stajını tamamladıktan sonra 31 Mayıs 2017 tarihli kararnamesiyle Antalya-Gündoğmuş Kaymakamlığına asaleten atandı. Gürgentepe ilçesi Kaymakam Nursel Karahan’ın ikinci görev yeri olacak.

Kararnameye göre Kabataş Kaymakamlığına Karabük-Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Gölköy Kaymakamlığına Denizli- Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir ve Ordu Valiliği Hukuk Müşavirliğine Karaman-Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı tayin edildi.

Kararname kapsamında Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden Murgul Kaymakamlığına, Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım Han Kaymakamlığına, Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam Dikmen Kaymakamlığına, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy Maden Kaymakamlığına, Kabataş Kaymakamı Emrullah Temizkan Dursunbey Kaymakamlığına, Korgan Kaymakamı Faruk Doğru Sincik Kaymakamlığına, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç Şefaatli Kaymakamlığına, Gürgentepe Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman Saraydüzü Kaymakamlığına, Ordu Valiliği Hukuk Müşaviri Yakup Tat Burdur Vali Yardımcılığına tayin edildi.