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Ordu'ya mevsimin ilk karı düştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.


Ordu merkezde sabah saatlerinde başla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin rakıma sahip Düzoba Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada yaşayan vatandaşlar, bir anda bastıran kar yağışı karşısında şaşkına dönerken, etraf kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

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