Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Ordu'nun yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Yaylada hayvancılıkla uğraşan yaylacılar yağan karla hızla yayladan dönmeye başladı. Yağan kar her taraf bembeyaz olurken, yayladan dönüş yoluna geçen koyun sürüleri kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Ulaşımın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade eden Kaya, “Yağan karla Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yollar ekiplerimizin özverili çalışması ile hızla açılıyor” dedi.