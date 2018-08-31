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31 Ağustos 2018 14:50

Ordu’ya muhteşem cami

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden Ulu Cami Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Projesi’ni yerinde inceledi.

Ordu’ya muhteşem cami

31 Ağustos 2018 14:50

Başkan Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Ordu’nun en büyük camisi olan Ulu Cami’de, 10 bin kişi aynı anda namaz kılabileceğini söyledi.


Ulu Cami ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Ulu Cami’nin ihtişamını ortaya çıkaracak olan Ulu Cami Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Projesi’nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ulu Cami Ordu’nun en ihtişamlı eserlerinden birisi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu güzellik daha da ön plana çıkacak. İki ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.


Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Ulu Cami çevresinde geniş bir alan olmasına rağmen dağınık bir görüntüsü vardı. Yaptığımız istişareler sonrası, buraya caminin ihtişamına yakışan bir çevre düzenlemesi yapmaya karar verdik ve hızlı bir şekilde başladık. Projenin yüzde 75’inin tamamlandı. Toplam 6 bin 277 metrekare alan üzerinde uyguladığımız projede çocuk oyun alanları, kuru havuz, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve kamelyalar yer alıyor. Ayrıca 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip 80 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Proje tamamlandığında caminin güzelliğine güzellik katılacak” şeklinde konuştu.


Başkan Yılmaz, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.




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