Ordu'ya Suudi Arabistan ilgisi

Ordu'da Körfez ülkelerinden gelerek gayrimenkul sahibi olan Arap turist sayısı her geçen gün artıyor. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 79'u Suudi Arabistan uyruklu 98 kişinin gayrimenkul aldığı Ordu'da 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 19 Suudi Arabistanlı daha gayrimenkul alımı yaptı.

Tapu Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2015, 2016 ve 2017 kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu.

Ancak Suudi Arabistan uyruklu kişilerin aldığı gayrimenkul 2018 yılında 3 kat artış gösterdi. Buna göre Altınordu ilçesinde Suudi Arabistan uyruklu 3 kişi toplam 4 bin 736 metrekare arazi satın alımı yaptı. Fatsa ilçesinde 15 Suudi Arabistanlı toplam 38 bin metrekare arazi alımı yaparken, Ünye ilçesinde ise 1 Suudi Arabistanlı 494 metrekareden oluşan fındık bahçesi satın aldı. Böylelikle 2015-2018 yılları arasında toplam 98 Suudi Arabistan uyruklu kişilerin Ordu'dan aldığı gayrimenkul 57 bin 424 metrekareye ulaştı.

Öte yandan 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Irak uyruklu 4 kişi toplamı 213 metrekare olan 3 konut, İranlı 2 kişi 120 metrekarelik 2 konut, Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare arazi alımı yaptı.

Brezilya, İngiltere, İtalya'dan arazi alan var

Ordu'dan arazi ve gayrimenkul alımı yapanlar arasında dünyanın değişik ülkelerin vatandaşları da yer aldı. Buna göre, Brezilya uyruklu 2 kişi toplamı 130 metrekare olan iki ayrı konut alırken Alman uyruklu 3 kişi toplam 109 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi toplam 101 metrekare, İtalyan uyruklu 1 kişi 46 metrekare, KKTC uyruklu 1 kişi 42 metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 33 metrekare ve Afganistan uyruklu 2 kişi 52 metrekare, Gürcistan uyruklu 1 kişi 15 metrekare arazi alımında bulundu.