Ordu’ya ’Ters Ev’ geliyor

Altyapı yatırımlarında önemli başarılara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmalarında da özgün projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yurt içi ve yurt dışında emsalleri bulunan ve insanların ilgisini çeken ’Ters Ev’ şeklindeki bir projeyi, Ordu iline kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Ordu’nun turizmini canlandırmak ve ili bu hususta marka şehir yapmak için farklı projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Ordumuzu turizmde diğer büyükşehirlerle yarışacak bir marka şehir haline dönüştürmek amacıyla farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde bir benzeri olmayan ’Ters Ev’ projesini hayata geçirerek Altınordu ilçemizde yeni bir cazibe merkezi oluşturacağız. Teleferik alt istasyonunun hemen yanında uygulayacağımız yatırımın ihalesini yaptık ve yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yapım çalışmasını tamamlayacağımız projemizi hizmete açacağız" dedi.

İki katlı projenin toplam alanı 150 metrekare

Projenin toplamda 150 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edileceğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Karadeniz Bölgemizde ilk olacak projemiz, 30x20 metre alanda ve radyal temele ankraj uygulaması üzerine farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilecek. İki katlı olarak yapılacak proje toplam 150 metrekare alana sahip olacak" diye konuştu.

Son yıllarda artan turizm faaliyetlerine katkı sağlamak ve yeni bir ziyaret noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek ’Ters Ev’ projesinin, Ordu turizmine önemli bir ivme kazandırması, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesi hedefleniyor.