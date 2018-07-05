Ordu’ya yeni cazibe merkezi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Mostar Köprüsü ve Ulaştırma Bakanlığınca inşa edilen mahmuzların bulunduğu alanda yeni bir yaşam projesi hayata geçiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan bölgede halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak eğlence alanları, dinlenme ve restoran projesi için çalışma başlatıldı.

Mostar Köprüsü alanında yeni yaşam alanı

Projenin uygulanacağı Civil Deresi ile denizin birleştiği noktada incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, uygulanacak projeyle birlikte bölgenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, “Burada Devlet Su İşlerine yaptırmış olduğumuz Mostar Köprüsü ve yine ulaştırma Bakanlığımıza yaptırdığımız Civil Irmağı’nın ağız noktasının ehlileştirme projesi ile artık deniz suyu rahat bir şekilde Civil Irmağı’nın iç noktalarına gidebilecek. Aynı zamanda mahmuzlarla birlikte denizden gelen dolguların kenarda birikmemek suretiyle bir su akışını sağlama planımız vardı. Bu da gerçekleşmiş oldu. Mahmuzların iç bölümü kum dolduktan sonra kenarlarına yapılacak setler ile birlikte Ordu bölgesine yakın olan yaklaşık 15 dönümlük alanda, ırmağın diğer tarafında da yaklaşık 10 dönümlük sert zemin bir toprak alanı oluştu” diye konuştu.

Büyükşehir proje çalışmalarını başlattı

Bölgede oluşturulacak yeni yaşam alanıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, “Burada sahildeki rıhtım bölgesinde yapmış olduğumuz restoran gibi önümüzdeki günlerde yap, işlet, devret modeli ile şehrimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek kafeterya, oturma grupları ve lunapark gibi projeler için sert zeminin ve toprak parçası oluşturduk. Nüfus yoğunluğunun arttığı Akyazı bölgesindeki yoğunluğu şehrin rıhtım bölgesine aktarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede gün içinde ve akşam saatlerindeki yoğunlukları dengelememiz gerekiyor. Yasal açıdan bir sorun olmadan devletimizle uyumlu olarak hükümetimizin desteği ve Devlet Su İşlerimizin katkısı ile Mostar Köprümüzü yaptırdık. Burada bulunan mahmuzların imalatını da Ulaştırma Bakanlığımıza yaptırmak sureti ile bize çok ciddi destek verdiler. Bu oluşturulan Büyükşehir mülkiyetinizdeki yeni alanın da yeni çevre düzenlemesi ve peyzajları da inanıyorum ki Ordumuzda ilerleyen günlerde çok ciddi bir yeni cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.