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02 Mayıs 2018 15:01

Ordu’yu sis aldı, uçuşlar iptal oldu

Ordu-Giresun Havalimanında sis nedeniyle uçaklar Salı ve Çarşamba günleri yapılması gereken seferler aksadı.

Ordu’yu sis aldı, uçuşlar iptal oldu

02 Mayıs 2018 15:01


THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından Salı akşamı ve gecesi Ordu-Giresun’a iniş yapması gereken üç sefer Ankara, Samsun ve Trabzon’a yönlendirildi. Yolcular karayoluyla Ordu ve Giresun’a taşındı. Aynı şekilde Ordu-Giresun Havalimanından yapılması gereken 3 sefer iptal edildi.



Çarşamba günü 4 divert, 11 iptal


Çarşamba günü İstanbul-Sabiha Gökçen’den kalkan ve Ordu-Giresun Havalimanına inmesi gereken Pegasus’a ait PC 2860, Ankara’dan gelen Anadolu Jet’e ait 7136, İstanbul’dan gelen 7330, yine Ankara’dan gelen 7772 numaralı uçuşlar Samsun ve Trabzon’a divert (yönlendirme) edildi. Yine öğle saatlerinde Ordu’ya inmesi beklenen THY’nin TK 2848 ve TK 2852 numaralı uçuşları sis nedeniyle iptal edildi. Ordu-Giresun Havalimanından gün boyu Ankara ve İstanbul’a uçması beklenen THY, Anadolu-Jet ve Pegasus’a ait 9 uçuş iptal oldu.


Bu arada Ordu şehri üzerindeki sis tabakası drone ile görüntülendi.




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