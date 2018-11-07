Organ nakli bilgilendirme toplantısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları teşvik etmek, bilinçlendirmek ve organ bağışçısı sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programda organ bağışında farkındalık oluşturmak gerektiğini ve canlıdan canlıya yapılan organ nakillerinde Türkiye'nin birinci sırada olduğunu belirten Hastane Başhekimi Opr. Dr. Güray Yılmaz, “3-9 Kasım Organ Bağış Haftası ve bizim bu toplantıyı yapma amacımız bir farkındalık oluşturup, binlerce organ bekleyen insanlara karşı duyarlılığı arttırmaktır. Son dönemde ülkemizde organ bağışına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ülkemizde yıllık 25 bin kişi organ nakline ihtiyaç duymaktadır. Biz Sağlık Bakanlığı olarak yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız bu nakillerin yüzde 80'ini canlıdan canlıya vericilerle gerçekleştiriyoruz ve Türkiye bu nakillerde 1. sırada gelmektedir” dedi.

Türkiye'de organ naklinin durumunu ve önemini belirten Organ Bağış Koordinatörü Songül Cumhur Baykal, “Türkiye'de ilk başarılı nakil 3 Kasım 1975 yılında gerçekleşti ve bakanlığımız da 3-9 Kasım'ı Organ Doku ve Bağış Haftası olarak ilan etti. Şu anda 30 bin organ bağışı bekleyen insan var ve bunların 25 bin tanesi her yıl ölüyor. Listede en fazla böbrek hastaları organ bekliyor, karaciğer ve kalp olarak devam ediyor. Bakanlığımız gerçekten bu işi destekliyor ve ülkemizde tahminen 136 tane nakil merkezi var ve bu gerçekten büyük bir sayıdır. Bu organların 2 türlü temin çeşidi vardır. Canlıdan canlıya ve ölüden canlıya olarak temin edilebilmektedir” diye konuştu.

Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Nihal Öner, organ naklinin dini olarak hiçbir sakıncasının olmadığını belirtti.

Beyin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Anestezi Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım ise, “Beyin ölümü beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır ve bu kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir. 2017 yılında 416 bin 881 ölüm gerçekleşmiş, 2 bin 46 beyin ölümü tanısı koyulmuş ve 554 tanesine de aile izin vermiş. Bu durum ülkemizde bu konuda ne kadar farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Ailenin karar vermesi için 24-36 saatlik bir süreye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.