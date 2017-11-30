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30 Kasım 2017 11:40

Organik gübrede bir ilk

Karadeniz’de 700 bin hektarlık alanda üretimi yapılan fındığın atığı olan zurufların organik gübre olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ilk adımı attı.

Organik gübrede bir ilk

30 Kasım 2017 11:40


Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’ndeki Katı Atık Ayrıştırma Tesisinin bir bölümünü, başta fındık olmak üzere bitkisel atıklardan kompost elde edilmesi işlemine ayıran Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu çalışması takdir topladı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tesislerde fındık bahçelerinin temizlenmesi sırasında ortaya çıkan ışkınlar ve fındığın patoza vurulması ile elde edilen zuruflar başta olmak üzere tüm bitkisel atıkları değerlendirecek bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Proje ile atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçerken, kompost yapımı ile ekonomiye katkı sağlayıp, bunların satışından da gelir elde edeceğiz” dedi.


Katı Atık Ayrıştırma Tesisindeki üretimin sorumlusu Atık Yönetimi ve Tesisleri Şube Müdürlüğü uzmanı Biyolog Fatih Karahasan, Ordu genelinden toplanan atıkların, tesislerdeki kırma ünitesinde parçalanıp, gereken maddelerle de karıştırarak, belirli zaman diliminde depolayıp hazırladıktan sonra üreticilere vereceklerini söyledi.


Karahasan, tesiste halen 75 ton yeşil atık bulunduğunu ve bunların belirli aşamalarda, belirli katkı maddeleri ile karıştırılarak kompost haline dönüştürme işlemine başlandığını da sözlerine ekledi.



Bitkisel kompost (yeşil gübre)


Organik atıkların, havalı şartlarda mikrobiyal parçalanmaya (kompost oluşmasına) tabii tutularak bitki besin elementleri ihtiva eden, organik madde bakımından zengin, sağlık yönünden zararsız olan humus görünümündeki kompost tarım alanlarında gübre olarak kullanılıp, atıklar doğadaki madde döngüsüne katılıyor. Bitkisel kompost katı atık tesislerinin yanı sıra üreticiler tarafından kendi bahçelerin de de kolayca hazırlanabiliyor.




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