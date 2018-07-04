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04 Temmuz 2018 10:57

Orman mantarı lezzeti ile kendini aratıyor

Doğada kendiliğinden yetişen orman mantarını toplamak için vatandaşlar ormanlık bölgelere akın ediyor.

Orman mantarı lezzeti ile kendini aratıyor

04 Temmuz 2018 10:57


Ordu’da bu dönemde ormanda yetişen ve lezzeti ile kendini bahçelerde aratan orman mantarı için vatandaşlar gruplar oluşturarak bu mantarları topluyor. Özellikle bu aylarda bahçelere giderek orman mantarı topladıklarını belirten Melike Poyraz Ergün, "Lezzeti ile gerçekten her dönemde kendisini aratıyor orman mantarı. Bizler de gruplar oluşturarak ormanlık alanlarda ve fındık bahçelerinde dikkatli bir şekilde mantar arıyoruz. Tabii zehirli mantarlara dikkat etmek gerekiyor. Bilmeyenlerin kesinlikle toplamaması gerekir. Orman mantarı gerçekten çok lezzetli ve sofralarımızı bu aylarda süslüyor. Dönem dönem 1 ay kadarıyla yetişiyor. Fazla topladığımız zaman ise salamurasını yapıyoruz. Bazıları ise ticari amaçla topluyor. Kilosunu duruma göre 30 liraya kadar satıyorlar" dedi.




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