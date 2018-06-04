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04 Haziran 2018 14:53

Orman mantarına ilgi yoğun

Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği orman mantarının kilosu 20 TL’den satılıyor.

Orman mantarına ilgi yoğun

04 Haziran 2018 14:53


Özellikle yaz aylarında fındık sezonu öncesinde ormanlık alanlarda ve fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen orman mantarı, tezgahları süslemeye devam ediyor. Yerli halk ve çoğunlukla gurbetçi vatandaşlar tarafından tercih edilen orman mantarı ve fındık tirmiti, lezzetiyle biliniyor.


Satışlarda son zamanlarda hareketlilik olduğunu belirten orman mantarı satıcısı Coşkun Duman, Fatsa ve bölgesinde yetişen orman mantarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Duman, “Yeni çıkmaya başladığı için kilosunu 20 TL’den satıyoruz. İleri ki günlerde fiyatın düşeceğini söyleyebiliriz. Bölge halkı tavuk mantarı olarak bilir ve tezgâhlarımıza geldiğinde kısa zamanda tükenir” diye konuştu.




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