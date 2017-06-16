Orman yangını uyarısı

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, ormanlık alanda her hangi bir duman görüldüğünde vatandaşların ‘ALO 177’ hattını arayarak, bilgi vermesini istedi. Şen, “Toplum olarak piknik yapmayı çok severiz. Özellikle hafta sonu ailelerimiz çocuklarıyla birlikte mesire alanlarına piknik yapmak için akın ediyor. Ramazan ayında olmamız hasebiyle piknik olmasa da bu mübarek ayının bitiminde mesire alanlarına yönelmeler olacaktır. Bu noktada piknik için ormanlarımızı kullanan vatandaşlarımız, ateş yakarken belirlenen yerlerde ve çok dikkatli şekilde yakmalıdır. Piknik gereksinimlerinin bir bölümünü sağlamak adına yakılan ateşleri muhakkak tam manasıyla söndürmeleri gerekiyor” dedi.

“Yangınların çıkış sebebinin yüzde 90’ı insan kaynaklı"

Orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan kaynaklı olduğuna vurgu yapan Şef Şen, “Yangınların çıkış sebebinin yüzde 90’ı insan kaynaklıdır. Bir diğer önemli konu ise vatandaşlarımızın içilen sigaraları söndürmeden etrafa atmasıdır. Bu sebepten dolayı yangınların çıkış sebeplerinin en başında gelen nedenlerden birisi budur. Yangınlarla mücadelede en önemli şey yangın çıktığında ona müdahale etmektir. Eğer vatandaşlarımız yangına müdahale etme konusunda bilinçli olursa yangına büyümeden çok rahatlıkla yangını söndürülebilir. Fatsa Orman İşletme Müdürlüğü olarak vatandaşları bilgilendirmek için gerek piknik alanlarına gerek yol ve insanların yoğun olduğu yerlere uyarıcı tabelâlar koyuyoruz. Lâkin tüm uyarı ve bilgilendirmelerimize rağmen hiç istemediğimiz yangınlar meydana geliyor. Ayrıca olası herhangi bir yangın veya yangın oluşumu meydana geldiği takdirde vatandaşlarımızın ’ALO 177’ hattını arayarak Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi vermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.