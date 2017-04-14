ORMEK kurslarına rekor başvuru

2016-2017 eğitim dönemi başından bu yana 8 bin 346 kursiyer kendini geliştirmek ve yeni bir meslek öğrenmek amacıyla kurslara kayıt yaptırdı.

Altınordu, Ünye ve Fatsa’da açılan ORMEK kurslarına olan yoğun ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eğitim verilen branş sayısı ve kayıt yaptıran kursiyer sayısındaki artışın, kurslara ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.

2016-2017 eğitim döneminde 8 bin 346 kursiyer kayıt yaptırdı

Geçen sene 6 bin 320 kişinin eğitim gördüğü kurslara 2016-2017 eğitim döneminde şimdiye kadar yaklaşık 8 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl eğitim dönemi sonuna kadar Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde 46 farklı branşta açtığımız kurslarda 262 grupta yer alan 6 bin 320 kursiyere eğitim verdik. Bu sene ise henüz eğitim dönemi sona ermeden 159 branş, 366 grup ve 8 bin 346 kursiyer sayısına ulaştık. Dönem sonuna kadar bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Bakanlık onaylı sertifika veriliyor

Kursları başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığına uygun olarak hazırlanan müfredata göre eğitim alan ev hanımları, emekliler, gençler ve her yaştan insanlar, bu kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor ve farklı mesleki beceriler kazanıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara da Bakanlık onaylı bitirme sertifikası veriyoruz” diye konuştu.

İşte en çok ilgi gören kurslar

Eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği ORMEK’te en çok ilgi gören branşlar ve kursiyer sayıları ise şu şekilde: pilates-step/aerobik 854 kursiyer, el sanatları (dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru vb.) 781 kursiyer, bilgisayar ve ofis programları kullanımı 390 kursiyer, diksiyon 347 kursiyer, ilk yardım 275 kursiyer, Kur’an-ı Kerim elif ba ve Kur’an-ı Kerim tecvitli okuma 275 kursiyer ve bağlama eğitimi 269 kursiyer.