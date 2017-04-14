Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:03

ORMEK kurslarına rekor başvuru

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ORMEK kurslarına rekor başvuru

14 Nisan 2017 15:03

2016-2017 eğitim dönemi başından bu yana 8 bin 346 kursiyer kendini geliştirmek ve yeni bir meslek öğrenmek amacıyla kurslara kayıt yaptırdı.


Altınordu, Ünye ve Fatsa’da açılan ORMEK kurslarına olan yoğun ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eğitim verilen branş sayısı ve kayıt yaptıran kursiyer sayısındaki artışın, kurslara ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.



2016-2017 eğitim döneminde 8 bin 346 kursiyer kayıt yaptırdı


Geçen sene 6 bin 320 kişinin eğitim gördüğü kurslara 2016-2017 eğitim döneminde şimdiye kadar yaklaşık 8 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl eğitim dönemi sonuna kadar Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde 46 farklı branşta açtığımız kurslarda 262 grupta yer alan 6 bin 320 kursiyere eğitim verdik. Bu sene ise henüz eğitim dönemi sona ermeden 159 branş, 366 grup ve 8 bin 346 kursiyer sayısına ulaştık. Dönem sonuna kadar bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” dedi.



Bakanlık onaylı sertifika veriliyor


Kursları başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığına uygun olarak hazırlanan müfredata göre eğitim alan ev hanımları, emekliler, gençler ve her yaştan insanlar, bu kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor ve farklı mesleki beceriler kazanıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara da Bakanlık onaylı bitirme sertifikası veriyoruz” diye konuştu.



İşte en çok ilgi gören kurslar


Eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği ORMEK’te en çok ilgi gören branşlar ve kursiyer sayıları ise şu şekilde: pilates-step/aerobik 854 kursiyer, el sanatları (dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru vb.) 781 kursiyer, bilgisayar ve ofis programları kullanımı 390 kursiyer, diksiyon 347 kursiyer, ilk yardım 275 kursiyer, Kur’an-ı Kerim elif ba ve Kur’an-ı Kerim tecvitli okuma 275 kursiyer ve bağlama eğitimi 269 kursiyer.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
14
°
C
  • Pazar
    14°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:53
  • Güneş :05:42
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:15
  • Yatsı :20:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!