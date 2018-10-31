ORMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal hayata kazandırdığı önemli projelerinden olan ORMEK, 6 bin 733 kursiyerle 2018-2019 eğitim öğretim dönemine başladı

Sanat ve mesleki eğitim konusunda öncülük yaparak vatandaşların birçok dalda yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve iş hayatına katılımı kolaylaştırmayı amaçlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), 2018-2019 eğitim- öğretim döneminde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. ORMEK'te 500'e yakın branşta kurs açabilme imkanı olduğunu belirten Başkan Tekintaş, “Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim sezonunda 14 bin 669 kursiyerin eğitim aldığı ORMEK'te 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başladı. 8 Ekim'den itibaren Altınordu, Fatsa ve Ünye ORMEK merkezlerinde 77 branşta 194 grup olmak üzere 6 bin 733 kursiyere eğitim veriliyor. Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarımız, vatandaşımızın talebine göre artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

ORMEK şubelerinde kadın üst kıyafetleri, turistik ve hediyelik eşya, tezhip, hüsn-ü hat, keçe aksesuarları, takı tasarımı, butik çikolata, pastacı çırağı, ev yemekleri, iğne oyası, dantel anglez, filografi, dekoratif ev aksesuarları hazırlama gibi el becerisi gerektiren kursların bulunuyor. Bunların yanı sıra, çocuk eğitimi ve çocuk etkinlikleri, okuma yazma, drama, diksiyon, satranç, resim, iş güvenliği, işçi sağlığı, ilk yardım, Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca, Arapça, İngilizce gibi kişisel gelişim kursları da veriliyor.