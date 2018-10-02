Örnek fındık bahçesi örnek olacak

Ordu Ticaret Borsası tarafından yürütülen, Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Altınordu Ziraat Odası, İtalya TUSCIA Üniversitesi ve İspanyol IRTA‘nın ortak olduğu ‘Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi' başlıklı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2 yıl süreli proje tamamlandı.

Projenin önemli aşamalarından biri olan ‘Örnek Fındık Bahçe', Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ile fakülte öğretim görevlilerin katılımıyla açıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, uygulanan projemin en önemli aşamalarından birinin örnek bahçe olduğuna dikkat çekerek, “Biz, bu bahçede, fındık üretimini geleneksel üretim alışkanlığından kurtarmanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Fındık üretiminde endüstriyel ve modern yöntemlerin tamamını prototip niteliğinde olan bu bahçede uygulama imkanı oluşturacağız” dedi.

Kahraman, şöyle konuştu:

“Uyguladığımız projenin kapanışını yapmış olsak da bu bahçe ile esas hedefimiz olan; verimlilik ve kalite artışı hususunda yıllara sari hedef ve vizyon ortaya koymuş bulunmaktayız. Bundan sonra hayata geçireceğimiz diğer projelerle örnek bahçemiz modern çapta büyüyecek ve artık bir model halini alacaktır. Çok kazanmak istiyorsak çok satmak zorundayız. Çok satmak için de çok ve kaliteli üretmek zorundayız. Biz, ezber bozacağız. Ezber bozmalıyız. Çok ve kaliteli üretip, çok satarak çok kazanmalıyız.”

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi arkasında bulunan örnek bahçe, 5 dönümlük eğimli bir arazi üzerine, teraslama yöntemi ve tek dal usulüyle oluşturuldu. Örnek bahçe olmasının yanında iyi bir uygulama alanı da olan bahçenin, ekonomik anlamda ürün verecek çağa geldiğinde, fındık dikimi yönünde yepyeni bir model ortaya çıkarması bekleniyor.