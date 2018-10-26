Oryantiring sporcuları Ulugöl'de buluşacak

Ordu'da, aralarında farklı ilden gelen öğrencilerin de bulunduğu toplam 80 sporcu, Gölköy ilçesinde oryantiring sporu için bir araya gelecek.

Ordu Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, aralarında Mersin'den gelen sporcuların da olacağı toplam 80 sporcu, Ulugöl Tabiat Parkı'nda bir araya gelecek. Sporcular, 3-4 Kasım tarihleri arasında kamp yapacak.

Konu hakkında açıklama yapan Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi Rehber Öğretmeni ve Proje Kordinatörü Onur Torun, 2012 yılından itibaren Ordu'da faal olarak yapılan sporcun gittikçe daha fazla rağbet gördüğünü söyledi. Bu kapsamda, okulun sporcuları ile bir araya gelerek, projeyi hazırladıklarını belirten Torun, “Düşük bütçeli ancak etki alanı çok büyük olacak olan projemizde ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, il içi ve il dışı yarışlar, oryantiring kampları, milli sporcularla diğer sporcuların bir araya geleceği paneller, okullarda bu sporun tanıtılması, halka açık yerlerde yapılarak bilinirlik ve görünürlüğünün artırılması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. En yakın faaliyetimiz 3-4 Kasım tarihlerinde Gölköy Ulugöl Tabiat Parkı'nda yapılacak olan kamptır. Bu kampa Ordu'dan 3, Mersin'den 1 olmak üzere 4 kulüp, ayrıca Ordu'dan 5 farklı okulun sporcuları olmak üzere toplam 80 sporcu katılacaktır. Proje kapsamında tüm sporcuların ulaşım, konaklama, yemek giderleri karşılanacak, aynı zamanda her sporcuya projeye özel yaptırılan tişört ve şapka hediye edilecektir” dedi.

Proje Koordinatörü Onur Torun ayrıca, Ulugöl Oryantiring Kampı'nda bungalov evlerde konaklayacak olan sporcuların, 1 adet uzun mesafe, 1 adet arazi-münhani, 1 adet gece yarışı ve 1 adet bayrak yarışı olmak üzere 4 farklı tür yarış yapacaklarını aktardı.