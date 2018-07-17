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17 Temmuz 2018 16:26

OSB’ye doğalgaz bağlanıyor

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesine Ağustos ayı sonuna kadar doğalgaz çelik hat borusu montaj çalışmasının tamamlanacağını söyledi.

OSB’ye doğalgaz bağlanıyor

17 Temmuz 2018 16:26


Ordu Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile yapılan toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin doğal beklentisi ile ilgili konuyu detaylı olarak görüştüklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Bunu Organize Sanayi Bölgemiz için bir müjde olarak verebiliriz. Organize Sanayi Bölgemizin doğalgazla ile ilgili büyük bir beklenti var. Organize Sanayi Bölgesinin çalışmasını çelik hat çalışmasına dere geçişine ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesine giden yol üzerindeki çalışmayı Allah’tan bir manimiz olmazsa en geç Ağustos sonu itibariyle bitirip Organize Sanayi Bölgesi önüne kadar doğalgaz hattını götürmüş olacağız, şimdiden hayırlı olsun. Bu arada Fatsa Organize Sanayi Bölgesine giden yol üzerinde asfalt çalışmamız bu arada bitmiş olacak. Hem Organize Sanayi Bölgemize hem de Fatsa İlçemize katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.




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