OSKEM ile 4 yılda 287 kişi hayata döndürüldü

Plajlarda yeni sezon için 18 Haziran tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan cankurtaranlar, kısa sürede boğulma tehlikesi yaşanan sayıya dikkat çekerek, serinlemek için sahillerde suya giren vatandaşları kıyıdan belli bir mesafe uzaklıkta suya yerleştirilmiş güvenlik şeritlerini geçmemeleri konusunda uyardılar.

Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerinde bulunan plajlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM ekipleri Karadeniz bölgesinde en çok mavi bayraklı plaja sahip Ordu’da 3’ü kadınlar plajı olmak üzere toplam 13 plajda 60 personel, 3 adet jet ski ve 2 adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti veriyor.

İki haftada 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni yaz sezonu ile birlikte yaklaşık iki haftanın geride kalmasına rağmen 24 kişiye müdahale edilerek boğulmaktan kurtarıldığına dikkat çekildi. Hizmet veren plajlarda yaklaşık beş bin metre emniyet şeritlerinin de çekildiği belirtilen açıklamada, Karadeniz’in yapısıyla ilgili tehlikeli olan çeken akıntı ile ilgili uyarıcı tabelalar yerleştirildiğine de dikkat çekildi. Vatandaşların can güvenliği için bilgilendirilmelerin bulunduğu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik şeritleri boğulma riskinin olmadığı sığ bölgelerin bitiminde yer aldığından şeritlerden sonra suya girmek hayati risk taşıyor. Güvenlik şeritleri göğüs hizasındaki derinlik çizgisine yerleştiriliyor. Vatandaşların ıssız koylarda denize girmemeleri gerekiyor. Denize girmek için en güvenli yerler OSKEM ekiplerine bağlı cankurtaranların hizmet verdiği sahil bölgeleridir. Karadan dürbünlerle kontrol edilen plajlarda boğulmaktan kurtarılan vatandaşlara ilk yardım uygulaması yapılarak müdahale ediliyor. Tüm sahillere uyarıcı tabela ve can simidi asan OSKEM personelleri, aynı zamanda halkı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme de yapıyor.”

OSKEM 16 Eylül’e kadar hizmet verecek

16 Eylül tarihine kadar saat 10.30 ile 19.00 aralığında hizmet verecek OSKEM Altınordu ilçesinde Akyazı Plajı (Kültür Sanat Merkezi Karşısı), Akyazı Halk Plajı (Üniversite Uygulama Oteli Karşısı), Mavi Bayraklı Cumhuriyet Mahallesi Plajı, Kumbaşı Mavi Bayraklı Plajı, Perşembe ilçesinde Efirli Kadınlar Plajı ve Çaka Plajı, Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Plajı, Kadınlar Plajı, Bolaman Mavi Bayraklı Plajı, Ünye ilçesinde Mavi Bayraklı Kırkevler Plajı, Kadınlar Plajı ve Çınarsuyu Yunus Emre Kuruluş Kampı ile Gülyalı Tepealtı Halk Plajı’nda vatandaşların can güvenliğini sağlayarak deniz aktiviteleri sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlıyor.

Öte yandan, 2014 yılında hizmete başlayan OSKEM tarafından bu sezona kadar 287 kişi boğulmaktan kurtarılarak büyük bir başarıya imza atıldı.