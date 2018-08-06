OSKEM ile 54 kişi hayata bağlandı

Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerindeki 13 plajda hizmet veren OSKEM hayat kurtarmaya devam ediyor. OSKEM ekipleri, sezonun açıldığı 21 Haziran tarihinden itibaren boğulma tehlikesi yaşayan 54 kişiye müdahale etti. OSKEM ekipleri tarafından il genelinde boğulma vakalarının yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında, suya yerleştirilen güvenlik şeritleri büyük önem arz ediyor. Güvenlik şeritleri boğulma riskinin olmadığı sığ bölgelerin bitiminde yer aldığından şeritlerden sonra suya girmek hayati risk taşıyor. Güvenlik şeritleri göğüs hizasındaki derinlik çizgisine yerleştiriliyor. Cankurtaranlar tarafından gözetleme kulelerinden sürekli olarak takip edilen plajlarda boğulmaktan kurtarılan vatandaşlara ilkyardım uygulaması yapılarak müdahale ediliyor. Tüm sahillere uyarıcı tabela ve can simidi asan OSKEM ekipleri, aynı zamanda halkı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme yapıyor. Denize girmek için en güvenli yerler OSKEM’e bağlı cankurtaranların hizmet verdiği sahil bölgeleri olurken, bu bölgeler haricinde vatandaşların ıssız koylarda denize girmemesi gerekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak boğulma vakalarının artış gösterdiğini belirterek, vatandaşları can güvenlikleri için OSKEM ekiplerinin hizmet verdiği güvenli plajlarda denize girmeleri konusunda uyardı. Başkan Yılmaz, “Hava sıcaklıklarının artması ve fındık sezonunun başlamasıyla birlikte bölgemizde boğulma vakalarında artış yaşandığını görüyoruz. Bu üzücü olayların önüne geçmek için OSKEM ekiplerimiz, gerekli tedbirleri almaya ve olaylara müdahale etmeye devam ediyor. Denizlerde yaz sezonunu açtığımız 21 Haziran tarihinden itibaren ekiplerimiz, boğulma tehlikesi geçiren 54 vatandaşımızı hayata döndürdü. Bu tarz vakaların önüne geçmek için halkımız, cankurtaran hizmetlerinin verildiği güvenli plajları tercih etmeli ve denizin dalgalı olduğu zamanlarda denize girmemeli” dedi.

OSKEM 16 Eylül’e kadar hizmet verecek

16 Eylül tarihine kadar saat 10.30 ile 19.00 aralığında hizmet verecek olan OSKEM, Altınordu ilçesinde Akyazı Plajı (Kültür Sanat Merkezi Karşısı), Akyazı Halk Plajı (Ordu Üniversitesi Uygulama Oteli Karşısı), Mavi Bayraklı Cumhuriyet Mahallesi Plajı, Kumbaşı Mavi Bayraklı Plaj; Perşembe ilçesinde Efirli Kadınlar Plajı ve Çaka Plajı; Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Plajı, Kadınlar Plajı, Bolaman Mavi Bayraklı Plajı; Ünye ilçesinde Mavi Bayraklı Kırkevler Plajı, Kadınlar Plajı ve Çınarsuyu Yunus Emre Kuruluş Kampı ile Gülyalı Tepealtı Halk Plajı’nda vatandaşların can güvenliğini sağlayarak deniz aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlıyor.