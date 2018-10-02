OSKİ'den su faturası açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), ‘Türkiye'nin en pahalı suyu Ordu'da' tarzında oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

OSKİ Genel Müdürlüğünden son günlerde içme suyu faturalarıyla ilgili algı oluşturulmaya çalışılması karşısında bir açıklama yapıldı. Ordu genelinde 19 ilçede faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren OSKİ'nin 4,5 yılda birçok önemli yatırıma ve projeye imza attığı belirtilen açıklamada, “Yapılan bu yatırımların en temel kaynağı vatandaşlarımızdan toplanan su faturaları olmuştur. Ordu genelinde ortalama içme suyu bedeli bir metreküp için 3,25 TL'dir. Bu fiyat ile Türkiye'deki 30 Büyükşehir içerisinde Ordu'nun su bedeli 21. sırada yer almaktadır” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Özellikle son günlerde Türkiye'nin en pahalı suyu Ordu'da algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algıya karşılık Ordu, Türkiye' deki büyükşehirler içerisinde en uygun su fiyatı veren büyükşehirlerinden biri olmuştur. Ayrıca suya 2018 yılı içinde hiç zam yapılmamıştır. Kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemelidir.”