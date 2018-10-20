ÖSYM sınavları Fatsa'da gerçekleşecek

Fatsa, 2018-2019 ÖSYM sınavlarında 522 kod numarası ile rehberde yerini aldı. Fatsa ilçesi başta olmak üzere yakın ilçelerde bu karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılaşırken Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da yaptığı açıklamada, “Fatsa için çok önemli bir gelişme ve yıllardır bu konu ile yapılan çalışma sonuç vermiştir. Öğrencilerimiz kendi ilçelerinde kendi okullarında sınavlara girecekler ve bu bizler önemli bir olay. Fatsa ile birlikte arkasında bulunan 7 ilçedeki öğrenciler de gerçekleşecek olan sınavlarda Fatsa ilçesini tercih edeceklerdir. Bu süreci yakından takip ettik ve Fatsa'da ÖSYM'nin yapılması için bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.