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14 Eylül 2017 10:54

Otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

14 Eylül 2017 10:54


Kaza, saat 08.00 sıralarında Ordu’nun Ünye ilçesi Cezaevi Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Celal Yaprak (63) idaresindeki 52 HE 024 plakalı otomobile, Samsun’dan Ordu istikametine gitmekte olan Sinan Telci’nin (48) kullandığı 34 BN 6268 otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, otobüs ise önce refüje çarptı, ardından yol kenarında bulunan boş araziye uçtu.


Kaza sonrası otomobil sürücüsü Celal Yaprak, otobüs şoförü Sinan Telci ile otobüs yolcusu Emine Yıldız (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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