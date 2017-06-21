Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 16:20

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, otomobilin ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

21 Haziran 2017 16:20


Edinilen bilgiye göre, Dursun K.’nin kullandığı 34 PV 2612 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi’nde plakası henüz belli olmayan bir aracın sıkıştırması sonucunda yoldan çıkarak kaldırım kenarında bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim K., Gamze K. ve 1,5 yaşındaki Y.K. yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile araçta sıkışan sürücü Dursun K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!