Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dursun K.’nin kullandığı 34 PV 2612 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi’nde plakası henüz belli olmayan bir aracın sıkıştırması sonucunda yoldan çıkarak kaldırım kenarında bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim K., Gamze K. ve 1,5 yaşındaki Y.K. yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile araçta sıkışan sürücü Dursun K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.