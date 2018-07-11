Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ogün Başdemir idaresindeki motosiklet ile Gülcan Doğan Sarıdiken yönetimindeki 52 EM 171 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi’nde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ogün Başdemir yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Başdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.