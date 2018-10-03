Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan Cemal Olgun'un (31) kullandığı 52 DV 357 plakalı otomobil, Cevizdere Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan Mehmet Can (67) idaresindeki 28 K 0888 plakalı tıra arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alevler içerisinde kaldı. Kazada 2 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Vatandaşların kazayı bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda araç içerisinde bulunan Cemal Olgun ve yanındaki Fatih Kargoğlu'nun (34) yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından karayolunda kontrollü ulaşım sağlanırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.