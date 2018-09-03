Otomobil sulama kanalına düştü: 4 yaralı

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Demircioğlu yönetimindeki 34 DZ 4378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sulama kanalı üzerindeki köprüye çarpan otomobilde sürücüyle birlikte Yasemin, Metehan ve Azra Demircioğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.