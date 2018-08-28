OTSO’da kan değişimi

OTSO’ya 1984 yılında memur olarak giren, 1988 yılında genel sekreter olarak atandıktan sonra 30 yıl boyunca bu koltukta kalan Hakkı Üçer, emekliye ayrıldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısında OTSO Başkanı Servet Şahin, Meclis Başkanı Levent Yıldırım ve meclis üyelerinin katılımıyla kendisine bir teşekkür plaketi takdim edilen Hakkı Üçer, “34 yıllık Ordu Ticaret ve Sanayi Odası hayatımda 30 yılını genel sekreter olarak görev aldım. Hem yönetimi ile hem de meclisi ile bu zamana kadar ters düştüğümüz konularda olsa mutlaka yapıcı çözüm üreterek orta yolu bulduk. Biz görevimizi tamamladık, ama aklımızı fikrimizi yitirmedik, herhangi bir üyemizin bir talebi olduğunda her zaman yanınızdayız. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada OTSO Genel Sekreterliğine de 20 yıldır odada memur olarak görev yapan Şükrü Köksal atandı. Köksal, görevine başladı.