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13 Ağustos 2018 16:47

OTSO’dan ABD’ye tepki, Hazine’ye destek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetimi Kurulu, Türkiye’ye dolar üzerinden ekonomik baskı uygulayan ABD yönetimine tepki göstererek yeni ekonomi modeline destek verdi.

OTSO’dan ABD’ye tepki, Hazine’ye destek

13 Ağustos 2018 16:47


OTSO Başkanı Servet Şahin, iş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmenin büyük önem arz ettiğini belirtti. Şahin, yeni ekonomi modelini sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu bulduklarını belirterek desteklediklerini ifade etti.


Başkan Şahin, “Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanıdır. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemiz gerekir. Gerekirse malımızdan fedakarlık etmeliyiz. Unutulmasın ki, biz bir çadır devleti değiliz, güçlü bir ülkeyiz. Diğer devletlerin bizlere karşı yaptırım uygulamalarına karşı tamam diyecek halimiz yok. Bizlerin bu zamanda birlik, beraberlik içinde hareket etmesi gerekir. Nasıl, Çanakkale’de, Sakarya’da, 15 Temmuz’da canlarını verenler olduğu gibi, bizlerde bu noktada malımızdan fedakarlık yapacağız. Biz, tarih boyu dik durduk, dik durmak zorundayız. Bu ülke hepimizin, bu yüzden bu oyuna karşı birlik, beraberlik olma zamanıdır" diye konuştu.


Başkan Şahin son olarak, “Biz temelleri sağlam güçlü bir ülkeyiz. Hep birlikte, el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.




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