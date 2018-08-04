Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 15:41

Oyuncak tabanca, polisi alarma geçirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir arazide ‘tabanca’ olduğuna dair ihbar alan ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Oyuncak tabanca, polisi alarma geçirdi

04 Ağustos 2018 15:41


Edinilen bilgilere göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş, Taşbaşı Mahallesi’ndeki bir arazide tabanca gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Tabancanın olduğu arsaya giren ekipler, yaptıkları incelemelerde silahın oyuncak olduğunu tespit etti.


Öte yandan, polis ekiplerinin ihbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelmesi ise vatandaşların takdirini toplarken, polis ekipleri ise dikkatinden dolayı vatandaşa teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç