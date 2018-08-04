Oyuncak tabanca, polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş, Taşbaşı Mahallesi’ndeki bir arazide tabanca gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Tabancanın olduğu arsaya giren ekipler, yaptıkları incelemelerde silahın oyuncak olduğunu tespit etti.

Öte yandan, polis ekiplerinin ihbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelmesi ise vatandaşların takdirini toplarken, polis ekipleri ise dikkatinden dolayı vatandaşa teşekkür etti.