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07 Haziran 2018 12:16

Oyuncu Serhat Kılıç: “Benim rolümde kurmaca yok, hepsi gerçek”

Söz dizisinin Çolak karakteri, Seksenler dizisinin Ergun Plak karakteri Serhat Kılıç, Fatsa Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Fatsalılarla söyleşi yaptı.

Oyuncu Serhat Kılıç: “Benim rolümde kurmaca yok, hepsi gerçek”

07 Haziran 2018 12:16


Fatsalılarla gerçekleştirdiği söyleşide tiyatroyu çok sevdiğini dile getiren Serhat Kılıç, rolünü oynarken hiç makyaj yaptırmadığını belirterek, “Bana sizin gibi soruyorlar. ’O bakışı nasıl yapıyorsun’ diye. Benim gözüm torbalı. O torbaları aşağıya doğru indiriyorum ve o bakış ortaya çıkıyor. Yani kurmaca bir şey yok, hepsi gerçek. Kurmaca olsa Topal karakteri oynayan birini bordo bereliler ormanda yakalayamaz mı. Bizim bordo bereliler dünyada 1 numaradır. Bir de bana ‘sen terör örgütü liderisin seni film dışında halk linç ederler’ diyorlar. Hani beni Fatsa’da linç eden var mı? Herkes biliyor kurgu olduğunu” dedi.


Oyuncu Serhat Kılıç istek üzerine şarkılar da söyledi. Geçmişteki ünlü sanatçıların taklitlerini de yapan Serhat Kılıç, müzisyen İrsel Çivit’in sazı eşliğinde 2 türkü seslendirdi.


Oyuncu Serhat Kılıç’a söyleşisi sonunda Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu çiçek ve plaket takdiminde bulundu.


Serhat Kılıç sahneden ayrıldıktan sonra hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.




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