Özbek çoban maaşından memnun değil

2 yıl önce çoban olmak için Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hurşit Recepova, “Türkiye’de ilk olarak Bursa’ya geldim. Bir süre hayvancılık yapan kişilerin yanında çalıştım ve sonra Edirne’ye gittim. Ardından bir arkadaşımın vasıtasıyla Aybastı ilçesine geldim. Biraz burada kalacağım ve memleketime gideceğim. Maaş olarak çok memnun değilim. Türkiye’de çobanlara az para veriyorlar. Ben bu şartlarda fazla çalışmayı düşünmüyorum. Memleket olarak çok güzel bir ülke Türkiye. Ailem ülkemde ve sık sık kendileri ile görüşüyorum. Burada çoban köpeğimle birlikte yaylalarda koyunlarımızı otlatıyoruz. İşimiz zor ama geçim derdi çalışmak zorundayız. Biraz daha para biriktirdikten sonra Türkiye’den ayrılacağım. İhtiyaçlarımı karşılamak için belli zamanlarda patronum geliyor ve ihtiyaçlarımı o şekilde gideriyorum. Çobanlık gerçekten zor bir meslek. Çoban arkadaşlarla bazen burada karşılaşıyoruz ve Özbek olduğumu söylediğimde ’ne işin var burada’ gibi sorularla karşılaşıyorum. Onlar da aslında mesleklerinin burada çok kişi tarafından yapılmadığını söylüyorlar. Hem zor hem az para kazandıklarını ifade ediyorlar. Şu an için buradayım, işlerimi ayarladığım zaman çobanlık mesleğini bırakmayı planlıyorum” diye konuştu.