Ordu'nun Fatsa İlçe Baro Temsilciği tarafından hazırlanan "Özel Çocuklarla Bir Gün" isimli proje, Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında 30 özel öğrenci, 15 veli ve 15 eğitmen ile birçok avukatın katılımı ile gerçekleşen projede özel öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdiler. Proje ile ilgili bilgiler aktaran Ordu Barosu Fatsa Temsilcisi Avukat Muammer Serin, “Baro Temsilciği olarak bundan önceki dönemlerde birçok sosyal sorumluluk projesine katıldık ve destek verdik. Her zaman toplumun tamamını ilgilendiren projelerde bulunamaya gayret gösterdik. Yapmış olduğumuz etkinlik kapsamında özel öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile güzel vakit geçirdik. Öğrencilerle bilardo, masa tenisi, langırt gibi oyunlar oynadık. Beraber havuza girdik, yemek yedik. Öğrencilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bizler de onların bu sevincine ortak olduk” dedi.