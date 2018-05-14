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14 Mayıs 2018 18:09

Özel öğrenciler gösterileri ile büyüledi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteriler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Özel öğrenciler gösterileri ile büyüledi

14 Mayıs 2018 18:09


Ünye’de engellilere yönelik faaliyet gösteren resmi ve özel okul ve kurumların ortak programı kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikler öncesi bir konuşma yapan Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Coşkan, “Burada gösteri yapacak olan çocuklarımız özel çocuklar. Biz onlara özel çocuklar diyoruz çünkü bizim için onlar çok özel. Biz diyoruz ki engel beyinde başlar. Engelleri aşmak için kişilerin bedeninde bulunan engelleri göz önünde bulundurmamamız lazım. İnsanlara insan olduğu için değer vermeliyiz. Çocuklarımızı biz çok seviyoruz” diye konuştu.


Gösteriler protokol başta olmak üzere vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi. Etkinliği Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Ahmet Aksu olmak üzere çok sayıda kişi izledi.




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