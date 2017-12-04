Özel öğrenciler kahvaltıda buluştu

Kahvaltıya Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün, Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza ve Beytullah Geçtan, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdiresi Semiha Dolu özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kahvaltının açılış konuşmasını yapan Fatsa Özel Eğitim Okul Müdiresi Seniha Dolu özel ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle aileleriyle birlikte kaynaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek bu organizasyonu düzenleyen Fatsa Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söyledi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza ise özel öğrencilerin bir gün değil her gün günü olduğunu belirterek, "Bu çocuklarımız ile özel olarak ilgilenmeniz gerekiyor. Toplumdan dışlamamız gerekiyor. Fatsa ilçemiz bu açıdan çok şanslı özel öğrencilerimiz için yeterli sayıda eğitim kurumlarımız bulunmaktadır bu vesileyle ben özel öğrencilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise, "Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir” diye konuştu.