Özel öğrenciler serada ağırlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Bolaman Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odasına ait Eğitim Çiftliğine giderek kimileri fidan dikti kimileri ise orada yetişen meyve ve sebzeleri tattı.

Fatsa Özel Eğitim Uygulama Okulu özel öğrencileri Eğitim Çiftliğinde ziraat mühendisleri tarafından karşılanarak seralarda yetişen ürünler öğrencilere birlikte gelen öğretmenlere bilgiler aktardı. Hayatlarında ilk defa seraya gelen özel öğrenciler seralarda fidan dikimi yaptı. Okul yönetimi öğrencilerin her alanda başarılı olduklarını belirterek öğrencilere fidan dikimi ve yetişen sebze ve meyveleri canlı görmeleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Fatsa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri Çiftçi Eğitim Çiftliğimizi ziyaret ettiler. Minik çiftçilerimizle elma topladık ve onlara çilek fidesi hediye ettik. Gözlerindeki bu mutluluğu görmek bizleri duygulandırdı. Ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı eğitmenlerimize ve minik çiftçilerimize teşekkür ederiz” dedi.