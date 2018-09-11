Palamut fiyatı ikiye katlandı

Denizlerdeki av sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de bolca çıkan ve 5 TL'den satılan palamut balığının fiyatı, iki katına kadar yükseldi.

Denizlerdeki av sezonunun açılmasının ardından ‘Vira Bismillah' diyerek sezona başlayan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Geçtiğimiz yıllara göre daha bereketli ve iri çıkan palamut balığı, sezon açıldıktan sonra tezgahlarda 5 TL'den satılırken şimdi ise fiyatı neredeyse ikiye katlandı.

Ordu'da balıkçılık yapan Aydın Ceylan, denizde balığın sürü halinde gezmedikleri için ağlara az takıldığını, bu nedenle de avlanmanın düşük olduğunu söyledi. Bunun nedeninin de havaların ısınmasından dolayı olduğunu kaydeden Ceylan, “Hava şartları sıcak gittiğinden dolayı balıklar toplu bir şekilde gezmiyor. Attığımız ağlara balık sezonun başındaki kadar takılmıyor. Bu yüzden de fiyatlar yükselmek zorunda kaldı. İnşallah havaların soğumasıyla birlikte balık bol çıkacak ve vatandaşlarımız bu yıl ucuz bir şekilde tüketecek. Geçtiğimiz günlerde 5 TL'den sattığımız palamutun fiyatı şu anda 8-10 TL arasında değişiyor” dedi.

Sezonun bereketli bir şekilde devam ettiğini ve diğer balıkların fiyatlarında bir oynama olmadığını kaydeden Ceylan, müşterilerin balığa oldukça fazla talep gösterdiklerini de vurguladı.