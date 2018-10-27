Palamut tahtını hamsiye bırakıyor

Karadeniz'de son günlerde palamudun az çıktığı, yakın zamanda tahtını hamsiye bırakacağı belirtildi.

Geçen haftalara kadar palamut denizden en çok avlanan balıkların başında gelirken son günlerde avlanan palamut sayısında düşüş yaşandığı bildirildi. Hamsi ayının geldiğini belirten balıkçılar, “Palamut dönemi bitmek üzere, sıra artık hamside” dediler.

Fatsalı balıkçılardan Gündüz Aydın, “Palamut bu yıl neredeyse denizden fışkırdı. İyi bir avlanma sezonu geçirdik ve bizim yüzümüzü satışlarla güldürdü. Bu günlerde bir iyi çıkıyor bir az çıkıyor. Hamsi de tutulmaya başlandı ve kilosu 15 TL olan hamsi bugünlerde tezgahlarda 10 TL'den yerini alıyor. Sofraların vazgeçilmezi hamsi önümüzdeki günlerde 5 TL'ye kadar düşeceğini iddia ediyorum. Hamsi Karadeniz için vazgeçilmez bir balıktır ve yakın zamanda palamuttan tahtını geri alacaktır” dedi.

Artık hamsi yeme zamanının geldiğini belirten Fatsalı vatandaşlardan Fatih Baygın, “Palamudun bereketini bu yıl bizlerde sofralarımızda yaşadık. Ağırlıkları ile 1 kiloyu geçen palamutlar ile 4 kişilik bir aile doyuyor ve tanesini 10 TL'den satın alıyorduk. Şimdi ise hamsi yeme zamanı geldi. Tüm balıkçılarımıza hayırlı avlar diliyorum” diye konuştu.

Tezgahlarda balık fiyatları ise hamsi 10 TL, çinekop 15 TL, palamut tane 10-15 TL, mezgit 20 TL ve çupra 30 TL.