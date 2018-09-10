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Patoza kolunu kaptırdı

Ordu’nun Korgan ilçesinde kolunu patoza kaptıran bir kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde kolunu patoza kaptıran bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çitlice Mahallesi'ndeki harmanda fındığını patoza verdiği sırada Ali Katırcıoğlu, kolunu çalışan patoza kaptırdı. Kolu koparak ağır yaralanan Katırcıoğlu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcıoğlu, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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