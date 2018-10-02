'Patpat' öğrenci servisi oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir mahallede öğrenciler öğrenci servisi yerine yörede 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracıyla taşınarak okula götürülüyor.

Akkuş ilçesinin kırsal alanda bulunan Yeşilköy Mahallesi Öksüzuşağı Sokak'ta öğrenciler öğrenci servisi sokağa giremediği için okula patpat ile gidip geliyor. Ordu yöresinde patpat olarak tabir edilen ve tarım sektöründe ‘pancar motoru' diye bilinen araç öğrencilere servis görevi yapıyor. Daha önce birçok trafik kazası ile hatırlanan patpat aracı öğrencileri ana yola kadar götürüyor. Ana yola gelen öğrenciler buradan öğrenci servisine binerek 8 kilometre uzaklıktaki okula gidiyor.

Öğrenci velilerinden İsmail Öksüz, sokağın dar olması sebebiyle servis aracının giremediğini belirterek, “Patpat aracı ile çocukları 1,5 kilometre kadar uzaklıktaki ana yola kadar götürüyoruz. Buradan öğrenci servisine binen öğrenciler 8 kilometre uzaklıktaki okula gidiyorlar. Her gün çocukların başına bir kaza gelecek diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Öğrenci velisi Ercan Bayram da patpat aracının üstü açık ve basit bir taşıma aracı olduğuna dikkat çekerek, “Bugün yarın bir kaza olsa bunun vebali kimin olacak” diye tepkisini dile getirdi.