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14 Temmuz 2018 15:56

Perşembe Yaylası düğün fotoğrafçılarının gözde mekanı haline geldi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe yaylası son yıllarda, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının dış çekimlerinde doğal stüdyo olarak kullandığı mekan haline geldi.

Perşembe Yaylası düğün fotoğrafçılarının gözde mekanı haline geldi

14 Temmuz 2018 15:56


Menderesleriyle meşhur Perşembe yaylasının meşhur karga tepesinde başlayan Gelin - Damat çekimleri yaylanın çeşitli yerlerinde devam ediyor.


Turizm alanında, Karadeniz Yaylaları içerisinde yıldızı parlayan Perşembe Yaylasının bu çekimler sayesinde de tanıtımını yaptıklarını söyleyen Fotoğraf sanatçısı Erdinç Tokat, ‘’Hayatlarını birleştiren çiftler güzel anlarını ölümsüzleştirmek için doğal ve farklı yerleri tercih ediyorlar. Bizde gelin ve damadın isteğini yerine getiriyoruz. Bu sayede hem yaylamızın tanıtımını yapıyoruz, hem de genç çiftlerin bu mutluluğunu ölümsüzleştiriyoruz’’ diye konuştu.


Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise ‘’Aybastı’da evlenen çiftlerin hemen hemen hepsi düğün fotoğraflarını Yaylada çektiriyor. Artık bu bir gelenek haline geldi. Yaylamızın her bir köşesi doğal bir stüdyo. Son günlerde sahil şehirlerinden gelen gelin ve damatları da görüyoruz. Buda bizi mutlu ediyor’’ şeklinde konuştu.




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