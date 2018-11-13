Perşembe Yaylası hayran bırakıyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Kış ayının gelmesiyle karların yeşil ile tepede buluştuğu yaylada, kış mevsimi doğayı adeta yeniden canlandırıyor. Mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki fotoğrafçıların dikkatini çeken Perşembe Yaylası'nda özellikle kış ayında gerçekleşen organizasyonlarla da farklı etkinlikler gerçekleşiyor.

Her fırsat bulduğunda bölgenin fotoğraflarını çekmek için Perşembe Yaylası'na geldiğini belirten fotoğraf sanatçısı Arif Gülenç, “Her mevsim yayla ayrı güzel. Özellikle menderesler ve gölün olduğu bölgede adeta görsel güzellik yer alıyor. Ben de buraya gelerek bu güzellikleri, fotoğraflıyor ve takipçilerimle paylaşıyorum. Herkesin her mevsimde yaylaya gelerek bu manzarayı görmesini ve temiz havayı almasını tavsiye ediyorum” dedi.